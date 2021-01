Silver Chains, le jeu horrifique, sort enfin sur Nintendo Switch et se montre son gameplay

Annoncé depuis longtemps, Silver Chains, le jeu horrifique vient de sortir sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, le titre est en solde sur l'eShop jusqu'au 17 février et vous coûtera 19,99 euros, après cette date il adoptera son prix définitif de 24,99euros. Si vous désirez voir un peu plus du jeu, 20 minutes de gameplay (en anglais) sont disponibles ci-dessous. Attention cependant, le jeu est Pegi 16 et cette vidéo n'est pas à montrer aux plus jeunes. Vous pouvez aussi lire le synopsis officiel du jeu en fin d'article.

Après avoir percuté un arbre en voiture au cours d'une nuit orageuse, Peter se réveille dans un vieux manoir abandonné, quelque part en Angleterre. Incapable de se souvenir pourquoi et comment il est arrivé ici, il prend rapidement conscience que cette maison n'est pas aussi abandonnée qu'elle semble l'être. Tout en essayant de trouver un moyen de s'échapper de la demeure, Peter doit découvrir les terribles secrets des événements qui s'y sont déroulés. Au fil de ses tentatives pour quitter ce lieu maudit, Peter découvre des indices qui semblent signifier que ce n'est pas la première fois qu'il met les pieds ici. Mais alors qu'il commence enfin à recoller les morceaux de ce mystère, une force maléfique semble l'avoir pris en chasse ...

Source : Youtube