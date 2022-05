SILT - Une aventure en eaux troubles vous attend début juin sur Nintendo Switch

Si comme votre serviteur vous avez une légère tendance thalassophobie, ou plus vulgairement la phobie des fonds marins, voici un titre qui vous aidera (peut-être) à affronter vos angoisses. Spiral Circus and Fireshine Games viennent en effet de dévoiler un trailer et une date de sortie pour leur jeu d'aventure en eau sombre dénommé Silt. Attendu pour le premier juin 2022, voici

Silt est un jeu puzzle-aventure surréaliste qui se déroule dans un abîme océanique déchirant. Seul dans un vide sous-marin, le plongeur cherche à découvrir des mystères oubliés depuis longtemps, en explorant des eaux dangereuses et en exploitant son pouvoir inhabituel pour posséder des créatures marines et s'aventurer plus profondément dans les ténèbres. Faites l'expérience d'un monde sous-marin surréaliste - Traversez des panoramas sous-marins époustouflants pour découvrir des ruines inexplorées et des machines anciennes cachées dans les profondeurs.

