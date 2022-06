Silt - Les abysses océaniques vous attendent sur Nintendo Switch

Que diriez-vous de plonger des les profondeurs obscures de l'abysse océanique avec la sortie de Silt sur Nintendo Switch. Disponible depuis le 1er juin 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu d'aventure / exploration vous propose de suivre une aventure unique et mystérieuse. En attendant le test dédié de notre amie ArwennaVampyr, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Silt est un jeu d'exploration océanique surréaliste. Seul dans les abysses, vous incarnez un plongeur parcourant les profondeurs pour élucider les mystères qui y sont enfouis. Possédez les créatures environnantes pour résoudre les énigmes et vous enfoncer toujours plus profondément dans les ténèbres.

La nature a évolué sous les formes les plus bizarres. Découvrez ces étranges organismes et parcourez les ruines sous-marines et les anciennes structures mécaniques cachées tout au fond de l'océan.

Survivez à votre rencontre avec les goliaths des abysses et exploitez leur pouvoir pour réveiller la force sommeillant dans les profondeurs.

L'art prend vie ! Le troublant univers monochrome de Silt est le fruit des croquis et de la sombre imagination de Mr Mead. Un voyage éprouvant vous attend...