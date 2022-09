Silent Hill : The Short Message : un nouveau jeu Silent Hill repéré

Cela fait pas mal de temps que des rumeurs courent sur le retour de Silent Hilln la licence culte de Konami... Il faut dire que depuis Silent Hills, le projet annulé de 2015 ,réunissant les talents de Guillermo Del Toro et d'Hideo Kojima, Konami semble avoir oublié Silent Hill, au grand désespoir des fans. Cependant, il se pourrait que cela change prochainement puisqu'à priori un nouveau jeu se prépare à sortir. En effet, Silent Hill : The Short Message a été répertorié via l'organisme de classification des jeux en Corée. Pas d'autres détails pour le moment et on ne sait pas sur quelles plateformes, le jeu (s'il existe bien) est destiné...

On espère que Konami nous donnera des informations officielles d'ici peu. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Gematsu