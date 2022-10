SIGNALIS - Un nouveau survival-horror Néo-Rétro débarque sur Nintendo Switch

Humble Games and rose-engines reviennent ce jour nous présenter plus en détail le survival-horror SIGNALIS. Attendu pour le 27 octobre sur Nintenod Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous un nouveau trailer dédié au gameplay.

SIGNALIS est une expérience classique de survival horror dans un futur dystopique où l'humanité a découvert un sombre secret. Dévoilez un mystère cosmique, échappez à des créatures terrifiantes et fouillez les recoins d'une installation gouvernementale hors du monde en incarnant Elster, un technicien Replika à la recherche de ses rêves perdus. SIGNALIS sort le 27 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

Un gameplay classique de survival horror - Vivez la peur et l'appréhension en rencontrant des horreurs étranges, en gérant soigneusement des ressources limitées et en cherchant des solutions à des énigmes difficiles.

Des lieux froids et lointains - Explorez les coins sombres d'un vaisseau spatial à l'abandon, plongez dans le destin mystérieux des habitants d'une installation condamnée et cherchez ce qui se cache en dessous.

Un rêve sur le rêve - Découvrez un récit de science-fiction atmosphérique sur l'identité, la mémoire et la terreur de l'inconnu et de l'inconnaissable, inspiré par l'horreur cosmique classique et les œuvres de Stanley Kubrick, Hideaki Anno et David Lynch.

Une vision saisissante - Déambulez dans un cauchemar brutaliste porté par des animations de personnages en 3D fluides, des lumières et des ombres dynamiques, et des effets de transparence complexes, complétés par une narration cinématographique de science-fiction.