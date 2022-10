Sigma Theory - Dominez la course à la technologie sur Nintendo Switch

Se présentant comme un nouveau jeu mêlant simulation et stratégie, Sigma Theory vous plonge dans un monde où la course à la technologie a atteint un point tellement avancée que cette dernière est susceptible de changer radicalement la face du monde. En atant que directeur d'une cellule d'espion, vous aurez la lourde tâche de sélectionner vos agents, et de vous jeter dans cette course pour tenter de faire main basse sur les secrets de la Théorie Sigma. Disponible depuis peu sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

HISTOIRE Dans un futur proche, les scientifiques font une découverte permettant le développement de technologies capables de modifier à jamais le monde tel que nous le connaissons. Du jour au lendemain, les puissances mondiales comprennent qu’elles pourraient anéantir le système financier, des pays entiers, ou même accéder à l’immortalité. Toutefois, cette découverte « la Théorie Sigma » ne peut être appréhendée que par une poignée de scientifiques. Vous êtes le directeur d’une cellule d'espionnage de votre nation. Votre objectif : dominer la course à la technologie en utilisant le pouvoir des découvertes Sigma. Pour ce faire, vous aurez à votre disposition des agents secrets, des drones tactiques, et vos talents de diplomate. C’est le début d’une guerre froide dans laquelle l’humanité devra faire affronter un futur inéluctable. Un futur menant à la singularité technologique. L'ULTIME SIMULATION D'ESPIONNAGE Espionnage au tour par tour: Utilisez vos agents spéciaux pour dominer le monde. Séduction, chantage, manipulation, espionnage industriel... Tous les coups bas sont permis et même recommandés. Narration émergente: Développez et gérez vos relations avec plus de 100 PNJs: lobby, groupes armés, politiciens... Alliance, tromperie ou assassinat, vous devrez assumer vos choix. Opérations sur le terrain: Supervisez l’enlèvement de vos cibles lors de courses poursuites haletantes en pleine ville. Que vous optiez pour la discrétion ou la confrontation directe, la vie de votre agent sera entre vos mains. RECRUTEMENT Pour soutenir vos opérations, il vous faudra recruter une équipe de quatre agents spéciaux parmi 50 personnages uniques à débloquer. Chacun d’entre eux a son histoire, ses motivations ainsi qu’une sélection de traits qui définiront leur comportement pendant les missions. Enquêteur, militaire, hacker, séducteur et bien d’autres archétypes plus ou moins conventionnels viendront compléter votre division Sigma, pour appuyer votre stratégie. ESPIONNAGE Une fois votre équipe prête, envoyez-la à travers le monde et assignez-lui des missions pour rallier des scientifiques ou trouver des dossiers compromettants sur les hommes politiques locaux. Exploitez au mieux les traits de vos agents pour séduire, manipuler, soudoyer… vos cibles, pour les convertir à votre cause ou les neutraliser. CONTRE-ESPIONNAGE Les autres nations utiliseront également leurs agents pour infiltrer votre pays et s’emparer de vos scientifiques. Traquez-les, capturez-les et interrogez-les pour obtenir des informations sur vos ennemis puis échangez-les à prix fort lorsqu’ils ne seront plus utiles. EXFILTRATION Ordonnez à vos agents d’exfiltrer les scientifiques acquis à votre cause lors de phases haletantes d’exfiltration au tour par tour dans les grandes capitales de ce monde. Positionnez vos drones pour soutenir ces missions délicates. DIPLOMATIE Dans Sigma Theory, la diplomatie est inévitable pour arriver à vos fins. Rencontrez vos homologues étrangers et obtenez ce que vous désirez par la flatterie, les menaces ou le chantage. Vous pourrez ainsi récupérer vos agents capturés, faire avancer vos recherches et bien plus encore. Développez vos relations avec de puissants lobbyistes, groupes armés ou d’influence pour obtenir leurs faveurs. Mais prenez garde à ce qu’ils ne se retournent pas contre vous. ARBRE TECHNOLOGIQUE La théorie Sigma est la raison pour laquelle cette guerre froide a commencé. Ralliez à votre cause les scientifiques du monde entier pour découvrir de nouvelles technologies qui non seulement vous aideront à prendre l’avantage, mais changeront également la face du monde. Manipulation mentale, déstabilisation de l’économie mondiale, robots soldats, immortalité… Allez-vous garder jalousement ces découvertes ou les partager avec le monde ?

Source : Nintendo