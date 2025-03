Sigma Star Saga DX - Les précommandes sont lancées sur Limited Run Games

Qui aurait cru qu'en 2025 il y aurait encore des jeux de disponibles sur Game Boy Advance ? Sorti initialement en 2005, Sigma Star Saga s'offre une cure de jouvence avec une toute nouvelle édition sobrement intitulée Sigma Star Saga DX. Cette aventure atypique mêlant shooter et RPG bénéficie pour l'occasion de nombreux réajustements à commencer par une nouvelle carte et un système d'EXP retravaillé. Pas question cependant de jouer à ce nouveau titre sur consoles modernes, WayForward et Limited Run Games vous ont préparé de bonnes vieilles cartouches disponibles en version classique ou en édition collector, à retrouver sur la boutique en ligne de Limited Run Games. Attention cependant, il ne s'agit que de précommandes pour le moment, les copies du jeu ne seront expédiées que vers fin novembre selon la première estimation de l'éditeur.

Publié à l'origine par Namco sur GBA, Sigma Star Saga est une aventure de science-fiction qui bouleverse le genre et passe d'une exploration de haut en bas axée sur les personnages à une action de tir spatial à défilement latéral en temps réel lorsque la bataille commence. Dans la peau du pilote d'élite terrien Ian Recker, les joueurs doivent infiltrer l'empire Krill et le vaincre de l'intérieur en traversant de nombreuses planètes, en interagissant avec des PNJ mémorables et en maniant des dizaines de types d'armes qui permettent des milliers de combinaisons puissantes pour le vaisseau de Recker. Mis à jour pour le 20e anniversaire du jeu, Sigma Star Saga DX conserve l'intégralité du gameplay et du contenu de la version originale, mais y ajoute de nombreuses améliorations, notamment une carte améliorée, un taux de rencontres aléatoires réduit, un système d'EXP rééquilibré, des boîtes de frappe modifiées, des tirs automatiques ajustés, des dialogues améliorés, des points de sauvegarde supplémentaires, des corrections de bugs et des mises à jour de la qualité de vie, et bien d'autres choses encore.