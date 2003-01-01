Sigma Star Saga DX est disponible sur Nintendo Switch

Le studio WayForward a officiellement lancé son dernier jeu Sigma Star Saga DX sur Nintendo Switch. Présenté comme un mélange de shoot'em up et de RPG, le titre est disponible depuis le 7 avril au tarif de lancement de 17,99€. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Ce classique mêlant jeu de tir et RPG fait un retour fracassant ! Jeu hybride unique de combats spatiaux à défilement horizontal et d'exploration planétaire en vue du dessus, Sigma Star Saga DX est un mélange des genres explosifs dans lequel vous incarnez Ian Recker, un pilote de la Fédération terrienne infiltré dans l'empire alien des Krills pour tenter une dernière fois de sauver l'humanité.

Les loyautés sont divisées entre les humains et les Krills et vous devez explorer six planètes à l'aide d'une sélection toujours plus vaste d'outils et de capacités et prendre les commandes du cockpit pour affronter les forces ennemies dans des combats de style shoot'em up avec plus de 70 modules d'armes. Un pixel-art somptueux, des boss épiques et une intrigue pleine de rebondissements à plusieurs fins vous attendent.

La nouvelle version DX ajoute de nombreuses modernisations au jeu d'origine de 2005, y compris une carte améliorée, un taux de rencontres aléatoires revu à la baisse, des points de sauvegarde plus fréquents ainsi que des corrections de bugs et des ajustements techniques pour plus de confort.