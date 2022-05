Si Reggie Fils-Aimé avait écouté ses plus fidèles conseillers, il n'aurait jamais travaillé pour Nintendo

Actuellement en tournée pour faire la promotion de son autobiographie Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo attendu chez nos amis Américains le 3 mai prochain , Reggie Fils-Aimé, l'ancien très populaire directeur de Nintendo of America (remplacé depuis par Doug Bowser), est revenu sur sa vie en quelques anecdotes durant le SXSW 2022. Le SXSW acronyme de South by Southwest, est un festival visant à célébrer la musique, le cinéma et les médias interactifs qui se tient chaque année à Austin au Texas.

Durant son passage, visible ci-dessous dans son intégralité, Reggie a déclaré qu'il a failli ne jamais travaillé pour la firme japonaise, s'il avait seulement daigné écouter ses plus fidèles conseillers. Voici ce qu'il déclare pour justifier les craintes et les réserves de ces conseillers au moment où l'opportunité de travailler pour Nintendo lui avait été offerte :

"Travailler pour une entreprise japonaise peut être difficile au niveau des différences culturelles et de la façon d'aborder les affaires. De plus, Nintendo était à l'époque, sous le feu d'un point de vue commercial de Sony avec sa PlayStation, de Microsoft. On m'a donc conseillé de ne pas accepter ce rôle, mais j'ai vu quelque chose de différent. J'ai vu une opportunité. J'ai vu que l'entreprise avait un héritage d'innovation. Toutes les choses que vous tenez pour acquises aujourd'hui dans les systèmes de jeu - joysticks, contrôleurs directionnels - avaient toutes été faites en premier par Nintendo.

Vous pouvez visionner l'intégralité de sa conférence ci-dessous et jeter un coup d'œil sur la couverture de l'autobiographie de Reggie Fils-Aimé qui pour l'instant n'est toujours pas prévue chez nous via une traduction.