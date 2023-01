Shuttlecock-H : Quand le Bullet Hell rencontre le dating-simulator pour adulte sur Nintendo Switch

Il nous semblait étonnant de terminer ce premier mois de l'année 2023 sans découvrir un jeu PEGI18 au contenu très olé-olé signé eastasiasoft. Shuttlecock-H vous propose un mélange de Bullet Hell et de Dating Simulateur où vous devrez esquivez tous les projectiles et ramasser des coeurs pour... nouer des relations intimes avec 3 demoiselles. Shuttlecock-H est attendu pour le 9 février 2023 au prix de 7,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Combinant un jeu Bullet Hell avec des scénarios de rencontre animés mettant en scène trois charmantes bachelorettes, Shuttlecock-H apporte une touche douteuse à la mécanique des shoot'em up d'arcade en désarmant totalement le joueur, qui doit faire appel à des réflexes rapides et à un pilotage de précision pour éviter les projectiles entrants tout en collectant des cœurs dérivant dans l'espace. En collectant suffisamment de cœurs, le joueur débloquera de nouvelles scènes de plus en plus épicées avec chaque compagne.

Shuttlecock-H est développé à l'origine par Inlet Pipe Productions et a été porté sur console par eastasiasoft. Cette nouvelle version de Shuttlecock-H combine le contenu de la version PC originale et de l'édition "Covered Rematch", doublant ainsi le nombre d'étapes en une seule version. Le prix de la version numérique est fixé à 7,99 $US/ 7,99 €. Une remise supplémentaire de 20 % sur le lancement sera disponible pour une durée limitée sur l'eShop.