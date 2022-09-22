Shovel Knight Dig s'offre une version physique chez Super Rare Games

Super Rare Games est de retour en ce début d'année pour une nouvelle salve d'éditions de jeux parus exclusivement sur l'eShop jusqu'à présent. La nouvelle annonce de 2025 concerne Shovel Knight Dig. Initialement sorti en septembre 2022, le titre sz Nitrome and Yacht Club Games aura également le droit à sa version physique en précommande à partir du 8 janvier 2026 à 19h00 heure de Paris sur la boutique en ligne de Super Rare Games, en version Nintendo Switch et PS5. 4000 unités sont prévues sur Nintendo Switch, contre 2500 sur PS5. Les expéditions sont prévues dans le courant du mois de mars.

Quand Drill Knight et ses creuseurs infernaux décident de s'attaquer au paisible campement de Shovel Knight afin de lui dérober son butin, la réaction ne se fait pas attendre. Le chevalier à l'épelle s'empare de son arme légendaire et creuse sans relâche à leur poursuite !

Découvrez de nouveaux alliées et de nouveaux ennemis, visitez des terres étranges et collectez de l’équipement pour accomplir votre quête avant que toute la région ne s'effondre sous terre ! Sautez, frappez et creusez-vous un chemin au plus profond d'un mystérieux gouffre en perpétuelle mutation. Une toute nouvelle aventure du chevalier à l'épelle vous attend dans Shovel Knight Dig !