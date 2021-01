Limited Run Games annonce la sortie de Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate en version physique simple et collector

Disponible depuis le 2 décembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate profitera de 2021 pour s'offrir une sortie en version physique en Occident. Cette sortie est rendue possible grâce à Limited Run Games qui nous permettra de réserver un exemplaire du jeu sur leur site officiel à partir du 12 janvier à 18h heure de Paris . En plus d'une version physique classique proposée au prix de 34.99$, Limited Run Games a également préparé une édition collector au prix de 74,99$ et contiendra les éléments suivants :

1 exemplaire de Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate

1 artbook

Balle antistress Mamel

3 Illustrations

Un Miracle Dice

Le tout dans une boite collector