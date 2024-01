Ship of Fools s'offre une virée en cartouche sur Nintendo Switch

Sorti en novembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Fika Productions et Team 17 Digital avaient proposé aux joueurs de prendre la mer à bord d'un navire qu'il vous faudra défendre bec et ongles seul ou à deux. Fruit d'un nouveau partenariat signé avec Super Rare Games, le titre aura finalement le droit à sa version physique dès janvier sur Nintendo Switch et PS5. Le jeu sera ainsi disponible à partir du 11 janvier 2024 sur la boutique en ligne de Super Rare Games. 4000 unités seront proposées sur Nintendo Switch, contre 1000 sur PS5.

Une tempête de malveillance et de corruption approche à grands pas, mais le Grand Phare qui protégeait jadis l'Archipel n'est plus en état. Montez à bord du Stormstrider et partez à la conquête des mers avec votre équipage. Préparez les canons, hissez la grand-voile et protégez votre navire face à divers monstres marins au cours de vos aventures. Défendez votre foyer contre la terrible Aquapocalypse. Pour faire simple, Ship of Fools est un jeu où vous devez défendre votre navire face à des monstres marins à l'aide de vos puissants canons. Inspiré par les roguelites modernes et pensé pour la coop, ce jeu vous propose de prendre part à des batailles navales incroyables aux côtés d'un ami. Débloquez des babioles et des artefacts pour sauver le monde d'un désastre imminent. Découvrez des trésors perdus et des boutiques isolées sur les îles de l'Archipel, tout en planifiant vos déplacements avec soin ! Alors que vous voguez sur les flots, la Tempête Éternelle évolue et entrave vos déplacements, ce qui vous oblige à adapter vos trajets en conséquence. C'est à vous de décider du moment opportun pour explorer les entrailles de la tempête. Bien que Ship of Fools vous propose de vivre ses aventures à deux, rien ne vous empêche de naviguer en solo sur les eaux dangereuses de l'Archipel pour récolter toute la gloire. Parfois, mieux vaut être seul que d'avoir un équipage médiocre ! Faites votre choix parmi de nombreux Fools, découvrez des objets uniques, participez à des affrontements sensationnels et explorez une pléthore d'îles. Chaque aventure promet d'être riche en expérience. Persévérez et repartez en mer pour venir enfin à bout des monstres des profondeurs. Caractéristiques principales Participez à des batailles navales effrénées en solo ou en coop

Défiez des monstres marins gigantesques

Surmontez les flots de l'Archipel et bravez la Tempête perpétuelle

Incarnez l'un des Fools uniques, tous dotés de capacités spéciales très utiles

Trouvez et associez plus de 100 babioles et artefacts pour des résultats stupéfiants

Plongez dans un autre monde grâce aux sublimes illustrations dessinées à la main

Source : Super Rare Games