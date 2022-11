Ship of Fools - Le roguelite lève l'ancre dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Le roguelite coopératif maritime Ship of Fools de Team17 et Fika Productions arrive enfin sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour en apprendre davantage sur ce titre, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous.

Pendant qu'ils suivent de nouveaux caps entre les saillies rocheuses qui composent leur archipel natal tant menacé, les Fools, soit seuls soit avec un autre Fool en multijoueur local ou en ligne, repousseront les abordages ennemis, devront manœuvrer leurs canons sur le pont et se défendre contre les attaques, tout en lançant plusieurs traversées dans les eaux agitées pour éviter au monde un destin funeste. Chaque Fool chérit son héritage, transmis de génération en génération, qui lui confère des compétences passives, comme le coquillage apaisant de Shelbie qui augmente les cadences de tir et la vitesse des projectiles, ou le chapeau de Finley qui débloque une récompense aléatoire chaque fois qu'il répare le Stormstrider ! Fonctionnalités clés de Ship of Fools : Combats nautiques épiques – Des combats navals acharnés contre des léviathans colossaux et d'horribles créatures nées dans les profondeurs obscures de l'Archipel

Des combats navals acharnés contre des léviathans colossaux et d'horribles créatures nées dans les profondeurs obscures de l'Archipel Expérience coop intense – Dans ce jeu conçu de la quille au mât pour la coopération, vous gérez les réparations du navire en plein combat, vous rechargez et déplacez les canons, et utilisez des rames pour repousser les ennemis qui aborderont le Stormstrider

Dans ce jeu conçu de la quille au mât pour la coopération, vous gérez les réparations du navire en plein combat, vous rechargez et déplacez les canons, et utilisez des rames pour repousser les ennemis qui aborderont le Stormstrider Rejouabilité infinie – Améliorez votre équipe et débloquez des objets et d'autres Fools pour affronter les mers en constante mutation. Plusieurs parties seront nécessaires pour éviter l'Aquapocalypse. Ship of Fools est disponible à 14,99€ sur toutes les plateformes, avec 10 % de remise pour la semaine de son lancement. Pour ne rater aucune information sur Ship of Fools, likez-nous sur Twitter et rejoignez-nous en haute mer sur le Discord de Ship of Fools.