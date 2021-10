SHINRAI - Broken Beyond Despair - Quand Halloween vire au drame sur Nintendo Switch

10 amis réunis dans un lieu lugubre à l'occasion d'Halloween, un meurtre mystérieux, et la nuit vire au cauchemar. Visual Novel proposé par

Gosatsu Visual Novels et Ratalaika Games, SHINRAI - Broken Beyond Despair s'apprête à sortir cette semaine sur Nintendo Switch, juste à temps pour vous offrir une dose de frayeur avant Halloween.

Un groupe de dix amis se réunit dans une station de montagne isolée pour la nuit de la Toussaint. Mais la petite fête d'Halloween tourne rapidement au cauchemar lorsque l'un des participants est retrouvé mort. La peur et le doute s'installent alors tandis que les amis réalisent qu'un meurtrier se cache parmi eux. Enquêtez, interrogez et présentez des preuves en résolvant différents mystères tout au long de la nuit. Parviendrez-vous à sauver une vie ? Ou vos déductions vous conduiront-elles à accuser un parfait innocent... ? Caractéristiques : Visual novel mystérieux de 150 000 mots

Cinq fins différentes, dont une dans laquelle le vrai coupable est identifié

Carnet d'indices pour mener l'enquête

Système de classement des détectives

Contenu bonus à débloquer

Bande-son originale

SHINRAI - Broken Beyond Despair sortira officiellement le 29 octobre 2021 au prix de 14,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch

Source : Nintendo