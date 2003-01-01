SHINONOME ABYSS The Maiden Exorcist est disponible sur Nintendo Switch

Développé par le studio japonais WODAN, SHINONOME ABYSS The Maiden Exorcist se présente comme un roguelike d'horreur où nous incarnons un jeune exorciste chargé d'explorer un manoir hanté durant la période Edo au Japon. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

Relevez le défi et échappez-vous de demeures hantées infinies dans la peau de Yono, une jeune prêtresse !

Sur les traces de son frère Onmyouji disparu, Yono arrive dans un manoir terrifiant peuplé de yokai et d'esprits vengeurs appelés Mononoke. Armée de peu d'objets et de quelques pièges, il vous faudra faire preuve de savoir, d'expérience et de courage pour survivre dans ces salles et couloirs en perpétuel changement.

Identifiez le type et le nombre de Mononoke dans la pièce suivante en écoutant les sons et en débusquant des indices.

Attirez les Mononoke dans les pièges que vous avez posés.

Exploitez l'architecture du manoir, comme les cheminées ou les planchers fragiles, à votre avantage.

Lorsque Yono est en danger de mort, une autre facette de sa personnalité s'éveille, lui conférant une force nouvelle. Apprenez à prédire et maîtriser cette métamorphose pour prendre le dessus sur les Mononoke.

Choisissez votre expérience

Affrontez les dangers du manoir à travers trois modes de jeu uniques :

Harai : Des cartes fixes qui vous mettent au défi de résoudre des énigmes spécifiques.

Misogi : Échappez-vous de cartes générées aléatoirement pour une expérience plus accessible.

Gyou : Un mode survie hardcore sur des cartes aléatoires où chaque décision est vitale.

Équipe de Production :