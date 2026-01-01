SHINONOME ABYSS sortira fin mars sur Nintendo Switch

Développé par le studio japonais WODAN, SHINONOME ABYSS se présente comme un roguelike d'horreur où nous incarnons un jeune exorciste chargé d'explorer un manoir hanté durant la période Edo au Japon. Attendu sur Nintendo Switch et Steam pour le 25 mars 2026 , nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

À propos de SHINONOME ABYSS : The Maiden Exorcists Gameplay

Un jeu d'horreur stratégique de type roguelike dans lequel le joueur incarne Yono, une miko (jeune prêtresse exorciste) à la recherche de son frère exorciste disparu, qui doit s'attaquer à un manoir où se cachent de nombreux mononoke (fantômes). L'utilisation du son est la stratégie clé pour réussir dans le jeu. Vous pouvez identifier le type de mononoke en écoutant les bruits provenant des pièces voisines, ou vous pouvez attirer les mononoke dans une pièce piège avec votre voix afin de les vaincre. Parfois, au lieu de vaincre les mononoke, tirer parti de leurs caractéristiques uniques peut vous donner un avantage considérable pour venir à bout du donjon. Il est possible d'utiliser des compétences de jeu d'action pour surmonter certains défis, mais la clé du succès réside souvent dans l'élaboration de stratégies grâce à une observation attentive. Les joueurs peuvent également progresser dans le jeu même s'ils ne sont pas familiarisés avec les jeux d'action.