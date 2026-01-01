SHINOBI: Art of Vengeance sortira sur Nintendo Switch 2 le 24 septembre

SEGA of America et Lizardcube ont officiellement annoncé la sortie de SHINOBI: Art of Vengeance, le fameux jeu de plateforme et d'action en 2D, sur Nintendo Switch 2 le 24 septembre 2026 , dans des éditions physique et numérique. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous. Le jeu tournera en 60 FPS avec une résolution améliorée, mais malheureusement, si vous possédez la version Nintendo Switch, aucune mise à niveau entre les 2 versions ne sera proposée, ni une compatibilité de sauvegardes.

La version Nintendo Switch 2 de SHINOBI: Art of Vengeance sera mise en vente à partir de 29,99 €. Elle sera aussi disponible dans une édition Deluxe numérique et une édition Deluxe physique (consultez la page du produit pour le prix et les informations). L'édition Deluxe comprend le DLC Niveau Méchants SEGA dans lequel Joe Musashi affrontera trois ennemis légendaires de l'univers SEGA : le génie maléfique Dr Eggman (Sonic the Hedgehog™), le "Chien fou" de Shimano Goro Majima (Like a Dragon™/Yakuza™) et le géant impitoyable Death Adder (Golden Axe™).