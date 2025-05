SHINOBI: Art of Vengeance dévoile son histoire en vidéo

SEGA dévoile aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce pour son jeu d’action et de plateforme 2D, SHINOBI: Art of Vengeance. Cette dernière se concentre sur le scénario du jeu, ainsi que sur les nouveaux personnages qui rejoindront la licence le 29 août 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents..

Cette bande-annonce revient sur le passé tragique de Joe Musashi, de la perte de son village à la malédiction mortelle qui pèse sur le clan Oboro. Seul, il devra vaincre les responsables de l’incendie de son village : l’infâme Lord Ruse et toute la ENE Corp. Son périple ne sera pas de tout repos, puisque son ennemi juré a volé un artefact puissant qui lui assure la vie éternelle. Mais rien ni personne ne saurait s’opposer à son courroux. Devenez le ninja ultime à la sortie de SHINOBI: Art of Vengeance, le 29 août 2025.