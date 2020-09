Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster dévoile de nouvelles infos et images

Attendu pour le 29 octobre 2020 sur les Nintendo Switch japonaises et dans le courant du printemps 2021 en Occident , Atlus vient de révéler de nouvelles informations concernant Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster. Traduites et dévoilées par Gematsu, nous vous laissons ci-dessous toutes les infos, ainsi que les nouvelles images du jeu

Les Raisons

Tokyo, qui est tombée lors de La Conception, s'est transformée en un Monde Vortex pollué par les démons, où les survivants humains et les démons se sont battus les uns contre les autres et ont comploté la création d'un nouveau monde. Le conflit s'est rapidement intensifié, avec une concentration sur les humains qui prônent les "Raisons", les philosophies qui serviront à bâtir le nouveau monde. Les anciens amis transformés en non-humains qui prônent les Raisons vont affronter le protagoniste. Après avoir fait l'expérience directe de ces différentes Raisons, quel genre de monde le protagoniste choisira-t-il en fin de compte ?

Personnages

Musubi - La Raison d'Isamu Nitta.

Yosuga - La Raison de Chiaki Hayasaka.

Shijima - La Raison d'Hikawa.

Gozu-Tennoh (voix de Naomi Kusumi)

Manikin Priestess

Manikin

Futomimi (voix de Yoshimasa Hosoya)

Sakahagi (voix de Kouji Yusa)

Quartiers de la ville

La Conception a changé l'apparence de Tokyo. Alors que la ville est devenue un désert et que de nombreux bâtiments se sont effondrés, des démons et des Manikin se rassemblent et vivent dans les différents établissements et quartiers qui ont conservé quelque chose de leur ancien moi. Certains districts ont été institutionnalisés et sont régis par une Raison spécifique