Shigeru Miyamoto ne souhaite pas que l'on s'imagine Nintendo dans la guerre des consoles

À l'occasion de l'imminente ouverture du Musée Nintendo, Shigeru Miyamoto s'est prononcé sur la place de Nintendo au sein de la fameuse guerre des consoles. Le paternel des plus grandes licences de la firme a exprimé son souhait que Nintendo soit tout simplement exclue de cette compétition axée sur les spécifications techniques et la performance matérielle.

Dans un entretien avec la presse, Miyamoto a délivré ce message :

Si l'objectif est de préserver tous les actifs passés de Nintendo pour que les gens comprennent ce qu'est Nintendo, alors il ne s'agit pas seulement des employés ; nous avons maintenant des personnes réparties sur trois générations qui connaissent Nintendo. Ce serait formidable si ces personnes pouvaient voir cela et comprendre ce qu'est Nintendo. J'espère qu'à travers cela, les gens comprendront et s'abstiendront de traîner Nintendo dans des compétitions comme les soi-disant "guerres de consoles", qui se concentrent sur les spécifications techniques et la performance matérielle (rires). Nintendo continuera d'utiliser les diverses technologies disponibles aujourd'hui pour créer des choses de manière unique à Nintendo. Nous ne nous limitons pas seulement aux jeux ; nous serons également impliqués dans les films et continuerons à créer une variété de contenus de divertissement. Je pensais que ce serait une bonne occasion pour les gens de comprendre cela, et c'est pourquoi nous avons fait cela.

Je crois que l'essentiel est que diverses personnes visitent ce musée et repartent en pensant : "Nintendo est une entreprise qui n'a aucun lien avec la compétition dans l'industrie du jeu ou avec la technologie de pointe dont les gens parlent habituellement". Bien sûr, nous effectuons des recherches technologiques. Par le passé, des analystes et d'autres ont dit des choses comme "Pourquoi Nintendo ne se concentre-t-il pas sur les réseaux ?" ou "Qu'en est-il du mobile ?" ou "Pourquoi n'utilisez-vous pas des puces de pointe ?" Cependant, si les gens regardent calmement les expositions, ils se rendront compte que nous avons en réalité travaillé sur ces aspects depuis toujours. Mais Nintendo a une histoire d'attente du bon moment pour sortir des produits, ne les commercialisant que lorsque nous pensons que le timing est parfait. Je pense que cela devient évident à travers le musée, et cela contribue à renforcer la confiance envers Nintendo. Pour nos actionnaires également, cela sert de perspective à moyen et long terme, montrant qu'ils peuvent nous faire confiance pour bien gérer l'entreprise.