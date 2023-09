Shigeru Miyamoto et Charles Martinet ont un message spécial pour vous

Charles Martinet (et son superbe tee-shirt Super Mario) et Shigeru Miyamoto reviennent aujourd'hui, comme promis, dans une vidéo spéciale pour aborder le changement de voix de Mario mais aussi l'avenir de Charles Martinet en tant que "Mario Ambassador". Dans cette courte vidéo, visible ci-dessous, Shigeru Miyamoto se remémore quelques souvenirs avec Charles Martinet qui va assumer un nouveau rôle dans lequel il va "continuer à voyager à travers le monde et rencontrer les fans, en interprétant les voix familières lors d'événements, en signant des autographes et en prenant plaisir à interagir avec [nous] tous".

N'hésitez pas à visionner ce message spécial pour avoir droit aux dernières apparitions vocales de Mario, Luigi, Wario et Waluigi interprétés par Charles Martinet.

À bientôt Charles Martinet et merci pour tout.