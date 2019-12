Shibito Magire réussit son financement participatif

Avez-vous déjà posé vos mains sur Death Mark paru en octobre 2018 et Spirit Hunter : NG en octobre 2019 ? Si la réponse est oui, bonne nouvelle ! Le studio de développement de la licence Spirit Hunter Experience a ouvert au Japon une campagne Campfire pour financer le développement de son troisième opus : Shibito Magire.

Alors qu'il reste encore 17 jours de campagne pour récolter des fonds de financement, le pallier permettant la sortie du jeu sur PS4 et Nintendo Switch est d'ores et déjà atteint. Il ne reste donc plus qu'à attendre de voir si les derniers paliers visés par le studio, et les récompenses qui vont avec seront atteints. Nous vous laissons ci-dessous un résumé de l'histoire, traduit par Gematsu.