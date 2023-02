Sherlock Holmes The Awakened dévoile un nouveau trailer ainsi qu'une démo sur Steam

Les aventures vidéoludiques de Sherlock Holmes continuent en 2023 avec la sortie prochaine de Sherlock Holmes The Awakened. Alors que nous attendons encore des nouvelles concernant la date de sortie du jeu ainsi que des images de la version Switch, le studio Frogwares a publié sur Steam une démo d’une heure pour son jeu d’investigation et d’horreur Sherlock Holmes The Awakened. La démo fera partie du Steam Next Fest, mais est mise à disposition dès aujourd’hui

Un nouveau trailer de gameplay long format a été publié pour montrer de nouvelles images du jeu et discuter des éléments de folie et d’enquête de ce dernier.