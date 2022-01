Sherlock Holmes Crimes and Punishments - L'enquête débutera début février sur Nintendo Switch

Développé par Frogwares, le plus grand détective revient sur Nintendo Switch dans une "nouvelle" aventure vidéoludique dénommée Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Attendu pour le 3 février au prix de 29,99€, le jeu d'investigation est sorti en 2014 sur consoles concurrentes, et est actuellement proposé avec un bonus de précommande de -15% le faisant ainsi tomber à 25,49€. En attendant de voir si vous souhaitez embarquer dans les 6 affaires que vous proposera le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Devenez Sherlock Holmes et résolvez des crimes en déplacement !

Ce thriller policier, acclamé par la critique et primé, se déroule dans le cadre classique et mystérieux de l'époque victorienne, inspiré de sir Arthur Conan Doyle.

Devenez le détective le plus célèbre de tous les temps : Sherlock Holmes ! Utilisez vos impressionnants talents de détective pour résoudre six affaires palpitantes et variées : meurtres, disparitions, vols spectaculaires et de nombreuses enquêtes qui vous mèneront parfois dans les domaines du fantastique.

Suivrez-vous votre boussole morale ou appliquerez-vous la lettre de la loi ?

La grande liberté d'action de Crimes & Punishments vous permet de mener vos enquêtes de la manière que vous jugez appropriée. Utilisez les 14 compétences extraordinaires de détection pour lesquelles Sherlock est célèbre, choisissez les pistes d'enquête que vous souhaitez poursuivre, interrogez vos suspects et, à partir de vos déductions, désignez les coupables... vous pouvez même déterminer leur sort ! Les ramifications sont vastes, et vos décisions exerceront une réelle influence à travers votre réputation ou les conséquences surprenantes qui surgiront là où vous vous y attendez le moins...

Sherlock Holmes : Crimes et Châtiments sera disponible le 3 février 2022 sur Nintendo Switch™ ! Enquêtez sur des affaires criminelles où vous voulez, à la maison ou en déplacement.