Sherlock Holmes: Crimes and Punishments débarque sur Nintendo Switch

Amateurs de jeux d'enquêtes et aux ambiances Victoriennes, vous voilà servis. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments débarque sur la Nintendo Switch pour vous embarquer dans ses aventures dès le 3 février prochain . Initialement sorti en 2014 , le jeu d'enquête de Frogwares, qui gère à la fois l'édition et le développement du jeu, avait fait parler de lui car il révolutionnait la formule des jeux Sherlock Holmes initialement appliquée par Frogwares en modernisant notamment celle-ci. Il vous faudra une quinzaine d'heures pour voir le bout de l'aventure, si tant est que le jeu vous intéresse ! Le jeu est d'ores et déjà précommandable sur l'eShop au prix de 25,49 euros avec une remise de 15% sur ces précommandes jusqu'au 3 février , date à laquelle il prendra son tarif définitif de 29,99 euros.

Devenez le plus grand détective de tous les temps : Sherlock Holmes ! Grâce à vos extraordinaires capacités de détective, résolvez 6 grandes affaires passionnantes et variées : meurtres, disparitions, vols spectaculaires et autres enquêtes qui vous emmèneront parfois aux frontières du fantastique.



Écouterez-vous votre sens moral, ou appliquerez-vous la justice à la lettre ?



L'immense liberté d'action de Crimes & Punishments vous permet de mener les enquêtes comme bon vous semble. Grâce aux extraordinaires dons de détective de Sherlock, choisissez les pistes à suivre, interrogez vos suspects et déterminez vous-même ceux que vous pensez être coupables... et décidez même de leur sort ! Les ramifications sont légion et vos décisions ont ainsi une véritable influence, à travers votre réputation ou encore des conséquences qui se manifesteront parfois de manière inattendue.