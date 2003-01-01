Shenmue III Enhanced dévoile sa version physique sur Nintendo Switch 2

Déjà annoncé l'année dernière, Shenmue III Enhanced s'apprête à faire son arrivée sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents cette année. Cette version améliorée du jeu de base sera ainsi l'occasion pour les joueurs de Nintendo de découvrir cette licence atypique démarrée sur Dreamcast. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer publié par ININ Games, nous permettant d'avoir un aperçu des versions physiques qui seront proposées dans le commerce dans le courant de l'année. La version Nintendo Switch 2 sera d'ailleurs intégralement sur cartouche (pas de Game Key donc).

Il est désormais officiellement confirmé que Shenmue III Enhanced sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. La version Nintendo Switch 2 sera proposée sous forme de cartouche physique complète. Également dévoilé : le superbe nouvel artwork de la jaquette de l’édition standard, déjà disponible en précommande.

Le tout nouveau trailer, particulièrement accrocheur, présente les premières images du jeu dans sa version Enhanced. De plus, une Special Edition et une Collector’s Edition seront proposées, toutes deux disponibles en précommande dès aujourd’hui. Les fans pourront également découvrir un message spécial de Yu Suzuki, qui s’adresse personnellement à la communauté dans la bande-annonce. De nombreuses autres informations, dont la date de sortie exacte, seront révélées dans les semaines à venir.

En parallèle de ces annonces, le premier trailer dévoile également les visuels officiels des différentes jaquettes de Shenmue III Enhanced, offrant aux fans un premier aperçu de l’identité visuelle du jeu selon les éditions et les plateformes.

Les principales améliorations du jeu ont déjà été présentées, mais les voici à nouveau :