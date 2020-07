Shantae : Risky's Revenge - Director's Cut s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Est-ce le succès du dernier épisode de Shantae ou tout simplement une réponse positive à la demande des fans ? Une chose est sûre, Shantae : Risky's Revenge s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch et autres plateformes très prochainement dans une édition baptisée Director's Cut. Attendu pour cet automne , la Nintendo Switch pourra se vanter de bénéficier d'une version physique, en partenariat avec Limited Run Games.

Une occasion parfaite pour (re)faire ce jeu paru initialement en 2010 et 2011 sur le DSiWare. Ne reste plus qu'à savoir quels seront les nouveaux éléments intégrés dans cette Director's Cut.

