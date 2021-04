Shantae - La toute première aventure de la demi-génie enfin disponible sur Nintendo Switch

Si la Nintendo Switch peut se vanter d'une chose, c'est d'avoir dans son catalogue physique et numérique l'inttégralité des épisodes de la licence Shantae. Depuis ce 22 avril 2021 , le catalogue eShop propose enfin aux joueurs l'opus original signé WayForward, sobrement intitulé Shantae, et sorti initialement sur Game Boy Color.

Proposé au prix de 8,29€ sur l'eShop de la console, la version physique quant à elle était une exclusivité Limited Run Games, et les copies commencent à arriver un peu partout chez les clients. Vous trouverez d'ailleurs nos photos maison sur le site dans les prochains jours.

L'aventure originale de Shantae est de retour ! Sorti pour la première fois en 2002, Shantae est un jeu de plateformes d'aventure et d'action classique qui a fait découvrir aux joueurs cette héroïne mi-humaine, mi-génie. Dans son premier jeu, Shantae utilise ses cheveux comme un fouet, danse et se transforme dans sa recherche pour les quatre pierres élémentaires cachées à travers Sequin Land pour mettre un terme aux plans de la sinistre pirate, Risky Boots. Au cours de sa quête, elle explorera des labyrinthes périlleux, obtiendra de nouveaux pouvoirs étonnants, conquerra des mini-jeux et rencontrera des amis tels que Bolo, Sky et Rottytops ! Cette version du jeu comprend à la fois le mode GBC standard et le mode GBA amélioré !

Caractéristiques principales :