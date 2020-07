Shantae et Xtreme Sports s'offrent une sortie physique sur Nintendo Switch et Game Boy Color

Alors que nous apprenions un peu plus tôt le retour de Shantae : Risky's Revenge cet automne sur Nintendo Switch, WayForward et Limited Run Games ont annoncé deux nouveaux titres à venir sur la console. Ainsi, le premier jeu de la licence Shantae paru sur Game Boy Color sera disponible en précommande en septembre , accompagné par le jeu Xtreme Sports qui suivra courant octobre .

Autre bonne nouvelle, en plus des versions Nintendo Switch, le partenariat entre les deux société inclus également une réédition des deux jeux sur support original, à savoir des cartouches de Game Boy Color 100% compatibles avec nos bonnes vieilles consoles.

Le studio de développement indépendant WayForward a le plaisir de confirmer que deux des titres classiques bien-aimés des joueurs seront bientôt réédités en partenariat avec Limited Run Games : Shantae et Xtreme Sports. Initialement publiés sur Game Boy Color, les deux jeux reviendront sous la forme de cartouches authentiques compatibles avec le matériel portable d'époque, et tous deux seront portés sur Nintendo Switch sous forme numérique et physique. Les précommandes commenceront en septembre pour la version physique de Shantae, et en octobre pour Xtreme Sports.

"Au cours de la dernière décennie, Shantae a développé une base de fans florissante, c'est un rêve devenu réalité", déclare Matt Bozon, directeur créatif de WayForward et co-créateur de Shantae. "Malheureusement, cela signifie aussi que la majorité des fans de Shantae n'ont pas pu posséder une copie de sa première aventure, dont la production a été très faible en 2002. De nos jours, acheter une copie sur le marché des collectionneurs peut coûter plus de mille dollars ! Grâce à Limited Run Games, tout le monde aura la chance de posséder une copie du Shantae original, avec Xtreme Sports, notre première incursion dans le domaine des jeux sur console portable, qui a jeté les bases de Shantae. Shantae et Xtreme Sports sont tous deux des joyaux perdus que vous ne voudrez pas manquer !

Sorti pour la première fois en 2002, Shantae est le jeu d'action-aventure-plateforme révolutionnaire qui a permis aux joueurs de découvrir l'héroïne éponyme. Dans son premier titre, Shantae fouette les cheveux, danse et se transforme alors qu'elle cherche quatre pierres élémentaires à travers Sequin Land pour mettre un terme aux plans de l'infâme femme pirate, Risky Boots. Très recherchée par les fans et les collectionneurs, Shantae est souvent considérée comme l'une des meilleures expériences sur Game Boy Color.

Ayant récemment célébré le 20e anniversaire de son lancement en juin 2000, Xtreme Sports est un Action-RPG unique en son genre sur le thème du sport. En tant que Guppi ou Fin, les joueurs doivent maîtriser cinq épreuves - skateboard, surf, patin à roues alignées, skyboard et luge de rue - en participant à plus de 100 combats sportifs à couper le souffle pour surpasser la concurrence et devenir le champion Xtreme Sports. Guppi et Fin sont-ils assez "XTREME" pour tout gagner ?