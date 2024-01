Shantae and the Pirate's Curse - WayForward and Limited Run Games annoncent une réédition de la version Nintendo 3DS

Si la licence Shantae a fait ses début sur Game Boy Color, il faut avouer que mettre la main sur des éditions physique des différents titres est relativement compliqué. Entre petites quantités et titres seulement produits par de petits éditeurs en exclusivité sur leur boutique, il peut être compliqué d'avoir toute la collection en version physique. Si vous avez loupé Shantae and the Pirate's Curse sur Nintendo 3DS lors de sa sortie initiale, WayForward et Limited Run Games vous proposent de rectifier le tir.

En effet, une nouvelle édition physique de Shantae and the Pirate's Curse va être mise en vente sur la boutique en ligne de Limited Run Games. Le titre sera proposé en éditions standards et collector à partir du 26 janvier 2024.