Shantae Advance: Risky Revolution sortira à la mi-août sur Nintendo Switch

La date de sortie de l'opus perdu de la licence Shantae, à savoir Shantae Advance: Risky Revolution, se précise enfin. WayForward vient de confirmer que le titre sortira sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 19 août 2025 en dématérialisé. Pour ceux qui préfèrent les éditions physiques, Limited Run Games mettra en précommande le titre sur divers supports à partir du 8 août, pour une livraison estimée à janvier 2026 .

Initialement développé pour Game Boy Advance et désormais disponible sur les consoles modernes avec des portraits et des illustrations en HD, Shantae Advance: Risky Revolution oppose Shantae, la demi-génie, à la perfide pirate Risky Boots, dont le nouveau plan diabolique menace de bouleverser Sequin Land. À l'aide des attaques au fouet capillaire caractéristiques de Shantae, de ses transformations en créatures dansantes et d'une variété d'objets utiles, les joueurs exploreront des niveaux à plusieurs niveaux, vaincront des ennemis redoutables et réorganiseront le terrain lui-même pour renverser la situation au détriment de Risky.

Shantae Advance: Risky Revolution sera le sixième jeu de la série Shantae, qui s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires (après des titres très appréciés tels que Shantae and the Pirate's Curse, Shantae: Half-Genie Hero et Shantae and the Seven Sirens), et le deuxième jeu chronologiquement, se déroulant entre le Shantae original (2002) et Shantae: Risky's Revenge (2010).