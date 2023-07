Shantae Advance: Risky Revolution - Le jeu perdu de la GBA bientôt de retour

L'année 2024 sera l'occasion pour Limited Run Games de sortir un tout "nouveau" jeu Shantae sur Game Boy Advance. Shantae Advance: Risky Revolution est en effet un projet du studio WayForward abandonné il y a 20 ans, et de nouveau officiellement en développement. S'appuyant sur le code du jeu original datant du début des années 2000, ce titre qui avait été annulé sera achevé et sortira physiquement sur une cartouche de jeu compatible avec la Game Boy Advance.

Shantae Advance : Risky Revolution réunit l'équipe de conception composée de la créatrice de Shantae, Erin Bozon, du réalisateur de la série, Matt Bozon, et du programmeur Michael Stragey, qui utilisent les outils de développement de l'époque de la GBA pour compléter de manière authentique l'expérience sur console portable prévue il y a tant d'années. Auparavant, Shantae Advance n'existait que sous la forme d'une démo inachevée : Risky Revolution sortira sous la forme d'un jeu complet avec toute l'action de coiffure et de danse du ventre que les fans de Shantae attendent, ainsi que de multiples chapitres, de nombreuses villes et labyrinthes, six transformations de créatures, des boss redoutables et une bande-son signée par la célèbre compositrice Maddie Lim, sans oublier un mode de combat à 4 joueurs.

Comblant les lacunes entre le Shantae original (2002) et Shantae : Risky's Revenge (2010), Shantae Advance : Risky Revolution voit Shantae protéger Sequin Land d'un nouveau complot tordu orchestré par son ennemi juré, le pirate Risky Boots. À l'aide d'un dispositif souterrain secret, Risky est capable de faire pivoter et de réarranger le continent, le plongeant dans le chaos et lui donnant plus de villes côtières à piller. Heureusement, en exploitant cette technologie et les connaissances des Chasseurs de Reliques, les joueurs pourront renverser la vapeur face à Risky, offrant à Shantae de nouveaux chemins à travers les environnements et une chance de déjouer les plans du méchant.

Shantae Advance : Risky Revolution sortira sous la forme d'une cartouche physique compatible Game Boy Advance, publiée par Limited Run Games, avec une date de sortie estimée au début de l'année 2024.