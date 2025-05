Shantae Advance: Risky Revolution débarque sur consoles modernes cet été

Le projet oublié Shantae Advance: Risky Revolution est de retour sur consoles modernes. Après l'annonce de la version GBA, qui était le support de base du projet, le titre de WayForward sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'été . Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu co-dessous.

Shantae fait son grand retour dans une aventure qui a mis 20 ans à se concrétiser ! L'infâme pirate Risky Boots a un nouveau plan « révolutionnaire » qui va bouleverser le pays de Sequin : en faisant pivoter le continent, elle peut déplacer n'importe quelle ville jusqu'à la côte pour la piller en toute simplicité ! Incarnez Shantae et renversez les plaques tectoniques en prenant le contrôle de la Terre elle-même : déplacez, tordez, naviguez et explorez en passant d'un niveau à l'autre ! Utilisez votre chevelure tel un fouet et pratiquez la danse du ventre pour vous frayer un chemin à travers les terres dispersées, les villes égarées, les cryptes remplies de monstres et les labyrinthes déroutants. Six transformations en créatures, de féroces combats de boss et un mode Combat à quatre vous attendent !

Caractéristiques :