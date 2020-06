Shakedown Hawaii se prépare à sortir en version boîte sur ... Wii et Wii U

Suite spirituelle de Retro City Rampage, Shakedown Hawaii est une sorte de pastiche de Gta tel qu'on aurait rêver de jouer sur Super Nintendo. Trépidant et délirant, le jeu est une petite merveille qui respire l'amour des jeux vidéo. Développé par VBlank, Shakedown Hawaii est en effet un véritable cri d'amour à la culture jeux vidéo. Sorti l'année dernière sur Nintendo Switch, le jeu se prépare à revenir sur le devant de la scène avec une sortie en version boîte sur Wii et Wii U ! On pourrait croire à une blague (et au départ cela en était peut-être une) mais non, c'est une réalité. Shakedown Hawaii sortira sur Wii le 9 juillet prochain. Le jeu sera disponible en version européenne (la Wii étant sortie il y a 14 ans, Nintendo of America ne prenait plus en charge la plateforme au contraire de Nintendo of Europe- mais apparemment c'était moins une. ) Une version Wii U sortira un peu plus tard en août de cette année (et vraisemblablement cette fois en version US.)

Les deux versions seront uniquement en vente sur le site de VBlank en édition limitée ("seulement" 3000 exemplaires pour la version Wii) Si vous voulez obtenir ces versions forcément collector, rendez vous sur le site de VBlank. En attendant, retrouvez des images des deux versions ainsi qu'une vidéo de sur Nintendo Switch.

OUI, SÉRIEUSEMENT!

Shakedown: Hawaii arrive sur Wii et Wii U , cet été! J'ai hâte de dire ça à voix haute! Vous pourriez penser qu'après ces nombreux ports et éditions physiques de mes jeux, une partie de la magie disparaîtrait ... mais ceux-ci sont vraiment parmi les plus proches et les plus chers à mon cœur.

Les versions Wii et Wii U incluent tous les contenus et mises à jour des fonctionnalités actuellement disponibles, y compris la mise à jour Mogul , la mise à jour Full Tank et les nombreux autres petits ajustements, améliorations et optimisations qui ont été apportés au jeu après le lancement.

Les deux versions vous permettront également de découvrir le jeu de la manière la plus rétro possible ... en 4: 3 sur vos anciens téléviseurs CRT ... et à mon avis , ça a l'air magnifique!

La version Wii prend en charge à la fois 50 Hz et 60 Hz, ainsi que les sorties NTSC et PAL. Il prend en charge la télécommande Wii (avec secousse!) , La manette Wii Classic, la manette Wii Classic Pro et la manette GameCube. J'ai pris un soin particulier à ce qu'elle corresponde à l'expérience des plates-formes les plus puissantes, et je l'ai optimisée pour qu'elle s'intègre entièrement dans la mémoire du système Wii. Cela signifie que vous n'aurez aucun temps de chargement de disque pendant le jeu. Une fois le jeu démarré, vous y êtes!

La version Wii U prend en charge les formats SD et HD, 4: 3 et 16: 9. Vous pouvez y jouer avec le Wii U GamePad, la manette Wii U Pro, la télécommande Wii, la manette Wii Classic ou la manette Wii Classic Controller Pro. Il peut être joué entièrement sur le GamePad (avec le toucher!) , Ou sur le téléviseur dans le confort de votre canapé.

Comme la plupart de mes ports, Shakedown: Hawaii sur Wii a commencé un vendredi soir par caprice. Peut-être une secousse de nostalgie Wii m'a traversé ce soir-là, mais je me suis soudain demandé ... combien de temps cela prendrait-il réellement à mettre en communication? Comment vous sentiriez-vous de jouer avec une télécommande Wii? À quoi cela ressemblerait-il en 4: 3? Serait-il frappé à 60 ips dès le départ, ou aurait-il besoin d'être optimisé? J'ai eu beaucoup de questions, mais dès que j'ai tenu cette télécommande Wii et commencé à jouer, j'ai su que je voulais l'emmener à la ligne d'arrivée.

Maintenant, pour certains ports, c'est là que ça commence et se termine. Je ne suis pas étranger au portage de jeux sur des plateformes abandonnées, même lorsque je sais qu'ils ne verront pas le jour. C'est juste quelque chose que j'aime. Plus la plateforme est ancienne, plus elle est amusante! Le plus intelligent que je dois être! Les autres moyens dont je vais avoir besoin pour trouver comment optimiser les choses! Cependant, pour le plaisir ou non, s'il y a même une petite chance qu'un port puisse être libéré, je ferai tout le possible pour essayer de le faire.

Bien que cela ressemble toujours à hier, cela fait près de 14 ans que la Wii a été lancée. Bien que nous ayons encore vu certaines versions de Wii au cours des dernières années, en voir une de plus n'était pas une évidence. En effet, malgré tous mes efforts, ce n'était tout simplement plus dans les cartes, du moins, pas pour l'Amérique du Nord. Cependant, comme par hasard, les portes n'étaient pas encore tout à fait fermées avec Nintendo of Europe, elle a donc pu voir une sortie! Les mots ne peuvent vraiment pas exprimer à quel point je suis reconnaissant, et je ne peux pas les remercier assez pour tout le gros du travail qu'ils ont fait de leur côté pour en faire une réalité. Cela signifiait le monde pour moi, et ces disques Wii tiennent spécifiquement une immense place dans mon cœur.

Aussi incroyablement que cela ait fonctionné, malheureusement, les disques Wii ne sont pas sans région, et je ne voulais pas que les joueurs nord-américains soient exclus. Bien que j'ai continué à parler avec NOA, flottant autour d'un plan B, d'un plan C ... du plan Z, malheureusement, chaque idée a heurté un mur. L'horloge tournait, et après avoir épuisé toutes les autres options, j'ai décidé de passer à la meilleure chose suivante: la Wii U. Après tout, la Wii U supportait toujours les télécommandes Wii, les contrôleurs Wii Classic et même 4: 3! Donc, je me suis précipité contre le temps pour porter Shakedown: Hawaii sur Wii U également, et obtenir la certification avant que cette porte ne puisse fermer aussi!

Je tiens à remercier tout le monde chez Nintendo pour tout le soutien, et tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible. Aux équipes de lotcheck, merci, merci!

Alors voilà, c'est presque juillet! Vous avez peut-être vu les taquineries Wii sur Twitter et Instagram à la fin de l'année dernière, puis vous vous êtes gratté la raison du silence radio. Dans le passé, j'annonçais souvent des choses trop tôt, ce qui entraînait des années d'attente et des dates de sortie "quand c'est fait" . Ces jours-ci, je préfère adopter une approche différente et avoir tous les canards d'affilée avant de faire des annonces. Idéalement, attendre qu'une date de sortie (ou un mois) soit verrouillée. Bien sûr, dans ce cas, cela ressemblait à ça! Les jeux Wii et Wii U étaient devenus or et tout était sur la bonne voie. J'ai commencé avec enthousiasme à publier des teasers ... le pixel art de la télécommande Wii , le métrage 4: 3... tout cela pour mener à cette grande annonce. Mais, alors COVID-19 est arrivé, et le monde s'est arrêté. J'ai décidé d'attendre que tout commence à rouvrir et que de nouvelles dates de sortie puissent être fixées dans la pierre avant de publier d'autres teasers. Bien sûr, je ne l' aurais imaginé ça aurait pris cette longue, mais mieux vaut tard que jamais!

La version Wii sera lancée le jeudi 9 juillet à 10h PT / 13h HE / 18h UK pour 29,99 $ USD. Elle est limitée à 3 000 exemplaires , alors abonnez- vous aux notifications par e-mail pour ne rien manquer!

Les versions Wii U et Steam suivront en août . Beaucoup plus de détails (ainsi que la date de sortie spécifique) sont encore à venir, alors restez à l'écoute .