Shadowrun Trilogy dévoile sa date de sortie dans une nouvelle bande-annonce

Dévoilé lors du Nintendo Direct de septembre dernier , Shadowrun Trilogy est une compilation des trois jeux Shadowrun sortis sur PC. Comprenant Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut et Shadowrun Hong Kong - Extended Edition cette compilation sortira sur Nintendo Switch le 21 juin prochain . Les jeux Shadowrun sont des jeux tactiques inspirés par un jeu de rôles sur table éponyme qui devraient plaire aux amateurs du genre et d'univers cyberpunk. Paradox Interactive vient de dévoiler la date de sortie du jeu dans une toute nouvelle bande-annonce qui dévoile mieux les trois jeux de cette trilogie.

Shadowrun Trilogy comprend trois jeux de rôle tactiques cultes qui se déroulent dans un futur dystopique cyberpunk dans lequel la magie s'est réveillée, ramenant à la vie des créatures mythiques. Initialement créé en tant que jeu de rôle sur table il y a plus de 30 ans, cet environnement unique en son genre a gagné beaucoup d'adeptes au cours des trois dernières décennies.

Shadowrun Returns

L'univers unique de Shadowrun, mélange de cyberpunk et de fantaisie, est devenu un véritable classique depuis sa création il y a plus de 30 ans. Il y a près de 10 ans, le créateur Jordan Weisman a retrouvé le monde de Shadowrun, modernisant ce classique sous la forme d'un jeu de rôle tactique au tour par tour pour un seul joueur. Dans la ville de Seattle, à la poursuite d'un mystérieux tueur, vous suivez une piste qui mène des bidonvilles les plus sombres aux mégacorporations les plus puissantes de la ville

Vous devrez faire preuve de prudence, demander l'aide d'autres shadowrunners et maîtriser les puissantes forces de la technologie et de la magie pour sortir indemne des ombres de Seattle.

Shadowrun Dragonfall - Director's Cut

En 2012, la magie a réapparu dans notre monde, réveillant de puissantes créatures légendaires. Parmi eux, le dragon Feuerschwinge, qui surgit sans crier gare des montagnes d'Allemagne, semant le feu, la mort et la destruction. Lorsque les forces allemandes finirent par l'abattre, cette victoire fut nommée « Dragonfall ».

Nous sommes en 2054, 42 ans plus tard, et le monde a changé. Les progrès technologiques ont brouillé la frontière entre l'homme et la machine. Elfes et trolls évoluent parmi nous, d'impitoyables multinationales saignent le monde à blanc et le règne de terreur de Feuerschwinge n'est plus qu'un lointain souvenir. L'Allemagne est divisée. Un régime d'anarchie installé, connu sous le nom d'« État de flux », contrôle Berlin. Là-bas, le pouvoir est éphémère, tout est permis et les relations peuvent faire la différence entre succès et famine.

Pour votre équipe de shadowrunners, il n'y a pas meilleur endroit pour s'en mettre plein les poches.

Aujourd'hui, une nouvelle menace se profile, qui pourrait entraîner un chaos sans précédent. Et votre équipe se trouve du mauvais côté d'une conspiration mortelle. Un seul indice : des murmures sur Dragonfall. Des rumeurs selon lesquelles Feuerschwinge serait encore en vie, attendant le bon moment pour effectuer son retour...

Shadowrun Hong Kong - Extended Edition

HONG KONG. Une escale stable et prospère dans une mer de chaos, de guerre et d'agitation politique. La zone franche de Hong Kong est une terre de contrastes : centre d'affaires parmi les plus prospères du Sixième Monde, elle abrite aussi une zone urbaine des plus dangereuses. Un pays de lumières, de tours rutilantes et d'esprits agités où tout est à vendre.

En tant qu'ancien détenu vivant à Seattle, vous essayez de gagner honnêtement votre vie, mais lorsque votre père adoptif vous supplie de le rejoindre en Chine, les choses tournent mal et vous découvrez que la police veut vous arrêter. En vous abattant à vue ! Formez votre équipe de Shadowrunners, des mercenaires à forte personnalité qui se battent en utilisant des pouvoirs mystiques ou techniques, et prenez votre revanche face aux grandes entreprises et à la police. Grâce à l'exploration en temps réel et à l'action au tour par tour, vous affronterez des conspirations mortelles, la cupidité des entreprises, les Triades, la ségrégation sociale et les guerres de gangs.