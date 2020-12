ShadowCast : découvrez un moyen simple et efficace de connecter une Nintendo Switch ou une PS5 à un ordinateur

Si vous rêver de pouvoir connecter simplement votre Nintendo Switch a votre ordinateur, Human Things a peut être une solution pour vous avec le ShadowCast, un petit appareil qui se branche sur la sortie HDMI de votre console, la Nintendo Switch mais aussi la PS5 ou la Xbox Séries X) dont la campagne Kickstarter vient d'être lancée avec succès. En effet en quelques heures à peine, le projet a déjà reçu plus de 270 000 dollars de promesses de don ! La bonne idée c'est que l'appareil est accompagné d'une application qui détecte automatiquement le Shadowcast et a été conçue pour "minimiser les ressources informatiques". Ainsi, il n'y a pas de temps de latence et on peut jouer automatiquement sur l'écran de son PC ou de son mac dès que la console est rangée dans son dock. L'application peut même capturer du gameplay en direct et permet de chatter en direct sur votre gameplay !

Pour voir à quoi cela ressemble, rendez-vous sur la page Kickstarter du projet. Notez que le ShadowCast est annoncé au prix de 39$ ce qui en fait, théoriquement, un très bon investissement.

Source : Kickstarter