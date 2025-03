Shadow of the Orient se dévoile sur Nintendo Switch

L'éditeur Dolores Entertainment et le développeur Canadien Spacelab Games vient de dévoiler leur nouvel action-plateformer dénommé Shadow of the Orien. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 27 mars 2025 au prix de 9,99€, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Dans le rôle du jeune guerrier Xiaolang, vous devez vous aventurer à travers l'Orient en combattant des hordes de guerriers samouraïs et des créatures mythiques pour tenter de sauver les enfants kidnappés de l'Orient et d'affronter le seigneur des ténèbres. Shadow of the Orient propose des tonnes de combats amusants, des environnements difficiles, des combats de boss épiques, de superbes graphismes en pixels et une musique entraînante. Caractéristiques principales Un superbe style d'art pixellisé ;

15 niveaux d'aventure faits à la main ;

5 niveaux chronométrés (mode Défi) ;

3 boss de « fin d'acte » ;

Un gameplay stimulant avec une IA dynamique ;

Système de combat en mêlée et à distance avec leurs armes spécifiques ;

Articles de la boutique pour améliorer les héros ;

Réalisations du jeu ;

Bande originale de Genatari.