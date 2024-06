Shadow of the Ninja Reborn s'offre un trailer comparatif

Arrivant 33 ans après l'opus original de la NES, Shadow of the Ninja Reborn est une version remasterisée qui propose aux joueurs de redécouvrir ce classique dans les meilleures conditions. Disponible à partir du 29 août 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu faisant un comparatif entre les deux versions.

Les joueurs pourront bientôt avoir un aperçu du gameplay palpitant de Shadow of the Ninja Reborn avec la sortie de notre démo jouable officielle ! Gardez un œil sur notre site web et nos réseaux sociaux pour connaître la date de sortie de la démo.

Considéré comme l'un des meilleurs jeux coopératifs à deux joueurs sur Nintendo Family Computer (NES) au début des années 90, Shadow of the Ninja (également connu sous le nom de Blue Shadow en Europe et en Australie) a propulsé NatsumeAtari et TENGO PROJECT au rang de grands noms du jeu d'action. Les créateurs des récents succès Ninja Saviors : Return of the Warriors et Pocky and Rocky Reshrined, Tengo Project propose ce remake époustouflant d'un titre légendaire de la NES.