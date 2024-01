Shadow of the Ninja - Reborn renait de ses cendres sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 1990 sur NES et développé par Kazuhiko Ishihara, Shadow of the Ninja - Reborn est une relecture de ce titre trentenaire proposée par ININ Games. Plus qu'un simple portage, nous pourrons (re)découvrir le titre avec une refonte totale. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'été 2024 , nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

VISUELLEMENT RAFFINÉ Dans ce jeu d'action-aventure palpitant, vous utiliserez votre katana et la finesse acrobatique d'un ninja pour faire face à l'avancée de puissants ennemis. Nos héros intrépides, Hayate et Kaede, ont bénéficié d'une amélioration visuelle majeure par rapport à leurs modèles 8 bits d'origine. Des ennemis mortels aux étapes non moins mortelles, chaque partie de ce titre a été fidèlement remodelée dans des graphismes de haute qualité époustouflants. JEU COOPÉRATIF Une attention toute particulière a été portée au mode 2 joueurs, déjà plébiscité, qui bénéficie désormais d'une dynamique de jeu coopératif améliorée, d'interactions entre les personnages affinées et d'une expérience globale optimisée. Alors, prenez un ami et engagez-vous dans des combats de shinobis mortels pour sauver le monde dans ce joyau d'action sombre qu'est Shadow of the Ninja - Reborn ! UNE BANDE-SON LÉGENDAIRE Ce remake fait revenir Iku Mizutani, le compositeur vedette qui a contribué à créer le son emblématique de Natsume et des pistes renommées pour divers jeux NES. Caractéristiques Un arsenal d'armes mortelles : Caltrops, shuriken, et plus encore ! Contrairement à l'original NES, Hayate et Kaede disposeront d'une plus grande variété d'armes !

: Caltrops, shuriken, et plus encore ! Contrairement à l'original NES, Hayate et Kaede disposeront d'une plus grande variété d'armes ! Jungle de béton et d'acier : Cinq stages entièrement recréés avec des pièges sournois et des plates-formes difficiles. Plus un sixième stage entièrement nouveau !

: Cinq stages entièrement recréés avec des pièges sournois et des plates-formes difficiles. Plus un sixième stage entièrement nouveau ! Deux ninjas valent mieux qu'un : retrouvez un ami et préparez-vous à jouer en coopération sur le canapé, un jeu acclamé par la critique !

: retrouvez un ami et préparez-vous à jouer en coopération sur le canapé, un jeu acclamé par la critique ! Un nouveau look : De superbes sprites modernes en jeu pour une mise à jour fidèle de l'original 8 bits !

: De superbes sprites modernes en jeu pour une mise à jour fidèle de l'original 8 bits ! Retour aux années 90 : Régalez-vous avec les visuels et les personnages clés illustrés par Dynamic Productions, les mêmes illustrateurs remarquables du titre original des années 90 !

: Régalez-vous avec les visuels et les personnages clés illustrés par Dynamic Productions, les mêmes illustrateurs remarquables du titre original des années 90 ! Une bande-son rock et étoilée : Accompagnez les légendaires Hiroshi Iwatsuki et Iku Mizutani avec leurs riffs de guitare électrisants et leurs mélodies rétro au rythme effréné.