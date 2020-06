Shadow Man Remastered se dévoile avec un premier trailer

Sorti à la fin des années 90 sur différents supports, Shadow Man est un jeu qui avait fait forte impression particulièrement sur N64 ou la version était très réussie avec des séquences de dialogues parlés, une ambiance vaudou particulièrement inquiétante et des graphismes rehaussés par l'expansion Pak... Plus de 20 ans plus tard qu'en reste-t-il ? C'est à cette question que va tenter de répondre Nightdive Studios avec Shadow Man Remastered, une version remastérisée (donc) du jeu original ajoutant notamment des séquences inédites mais à priori restant très proche du jeu d'origine...

Shadow Man Remastered est attendu l'année prochaine sur différents supports dont la Nintendo Switch. En attendant d'autres infos, un premier trailer est à découvrir sur cette page, histoire de vous faire un premier avis...