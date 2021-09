Shadow Corridor - Un nouveau survival-horror se dévoile sur Nintendo Switch

Petite nouveauté tout juste annoncée par NIS America, Shadow Corridor est une nouvelle expérience de genre Survival Horror qui débarquera sur Nintendo Switch juste à temps pour Halloween. Vous proposant une visite de lieux traditionnels japonais, Shadow Corridor générera les terrains de jeux de manière aléatoire, et les fantômes qui vous hanteront auront une IA intuitive qui devrait leur permettre de vous faire sursauter à quelques occasions.

Pour en apprendre davantage, nous vous laissons le descriptif officiel du jeu ci-dessous, accompagné de son trailer. Shadow Corridor est attendu sur Nintendo Switch pour le 26 octobre 2021 .

Vous êtes entouré par l'obscurité, et la survie est la seule option ! Explorez les labyrinthes de couloirs à peine éclairés dans des lieux japonais pour trouver des objets utiles et la sortie. Mais soyez prudent, car les esprits du masque Nô maudit sont plus malins que vous ne le pensez.

Situé dans des lieux traditionnels japonais, Shadow Corridor offre une expérience unique de survival horror. Chaque carte est générée de manière aléatoire, ce qui rend chaque partie unique, et des objets utiles sont disséminés sur la carte, ce qui rend l'exploration indispensable. Shadow Corridor dispose d'une IA intuitive des fantômes utilisée par les esprits du masque maudit de Noh qui réagissent à une variété de stimuli - attention aux joueurs ! Plongez dans l'obscurité, car seuls les plus déterminés survivront.

S'inspirant de ses racines japonaises, Shadow Corridor se déroule dans un monde basé sur des lieux traditionnels. Le jeu propose une variété de cartes, chacune générée aléatoirement à chaque partie.

De plus, des objets utiles sont disséminés sur chaque carte. Ces objets ont des effets passifs et actifs. Sans lampe de poche ou autre source de lumière, le joueur est véritablement plongé dans l'obscurité et ne pourra pas voir à plus de quelques mètres devant lui.

Shadow Corridor présente également une variété de fantômes différents, chacun ayant une apparence et des capacités uniques. Les esprits du masque Noh maudit errent dans les couloirs grâce à l'IA intuitive du jeu et réagissent à des stimuli tels que la lumière et le bruit des pas du joueur. Le jeu permet aux joueurs de sélectionner leur niveau de difficulté, allant de débutant à shura, ce qui permet aux nouveaux joueurs et aux vétérans du survival horror de tester leurs compétences.

En outre, le nouveau mode "Apparition Defenders" vous donne l'occasion d'endosser le rôle des fantômes et de chasser les humains par vous-même. Tous les DLC publiés précédemment seront inclus dans la version Nintendo Switch.

IMMERSED IN THE CURSE : Plongez dans un monde de ténèbres et d'esprits. L'atmosphère étrange couplée aux apparitions omniprésentes du masque Noh maudit fera battre votre cœur et vos sens en éveil.

HORREUR INCROYABLE : Vous pensez avoir trouvé le bon chemin ? Ne prenez pas trop vos aises ! Chaque zone est aléatoire à chaque fois que vous jouez, ce qui vous oblige à chercher de nouveaux moyens de survivre contre vos affreux poursuivants.

DÉJOUEZ LES ESPRITS : Cherchez des objets dans chaque zone pour vous aider à survivre plus longtemps, et faites attention à ce qui vous entoure lorsque vous parcourez le couloir. Faites attention, car même votre lampe de poche et vos bruits de pas peuvent attirer les esprits malveillants vers vous.