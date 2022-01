Seven Pirates H - Le RPG Coquin de de Felistella et Compile Heart débarque au printemps sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des jeux coquins signés eastasiasoft, Seven Pirates H vient d'être annoncé sur Nintendo Switch. Après une sortie initiale sur les PSVita japonaises, le RPG "sexy" de Felistella et Compile Heart s'apprête à débarquer en Occident, profitant d'un accord de distribution entre eastasiasoft et Play Asia. Le titre profitera ainsi d'une traductio en anglais, ainsi que de tous les DLC parus sur PSVita directement inclus, le tout accompagné d'un lissage HD.

Concernant la distribution, le jeu paraitra dans le courant du printemps sur l'eShop de la Nintendo Switch. Play Asia de son côté s'occupera de son côté de la distribution physique du jeu à partir du 13 janvier sur leur site officiel. La version standard sera proposée au prix de 39,99$. L'édition collector limitée à 4000 unités sera quant à elle vendue à 59,99$. Pensez à rajouter à cela les frais de port, ainsi que l'ajout de la TVA pour la douane.

À propos de Seven Pirates H Rejoignez la jeune pirate Parute Kairi et le garçon pervers Otton dans une aventure visant à retrouver les trésors perdus de la mer de Monsupi ! Déterminée à se faire un nom légendaire, Parute prend la mer avec une boussole magique et l'aide de ses nouveaux compagnons, les filles-monstres, mais ce qui commence comme une virée endiablée à travers des îles inexplorées révèle peu à peu quelque chose de plus sinistre. Au fil de leurs rencontres colorées avec des pirates rivaux et des habitants dans le besoin, Parute et compagnie apprennent des vérités troublantes sur le roi qui gouverne ces eaux, le tout menant à une confrontation qui pourrait déchirer leur adorable équipage ! Seven Pirates H est un RPG traditionnel axé sur l'exploration et la découverte, avec une gigantesque dose de fanservice ! Dans le rôle de Parute, vous commanderez votre groupe de filles monstrueuses pour combattre des ennemis vilains, en exploitant leurs faiblesses pour prendre le dessus dans des combats au tour par tour. Partez à l'aventure sur des îles en 3D et chevauchez Otton pour atteindre des zones secrètes, récolter des objets et améliorer vos capacités en montant de niveau ! Avec le système spécial "Booby Training", vous pouvez contrôler la taille du buste de l'équipage entièrement féminin pour améliorer les statistiques, plus grand pour augmenter la puissance et la défense ou plus petit pour améliorer la vitesse et l'agilité !

Et pour ceux se posant la question de la nature du jeu en lui-même, nous vous laissons découvrir ci-dessous un extrait de gameplay directement issu de la version PSVita japonaise.