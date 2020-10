Seven Knights - Time Wanderer - Netmarble dévoile son premier jeu à destination de la Nintendo Switch

Premier jeu du studio Sud-Coréen Netmarble à destination de la Nintendo Switch, Seven Knights - Time Wanderer - s'apprête à faire son arrivée début novembre sur l'eShop de la console. Basé sur le jeu mobile Seven Knights Mobile, cette version destinée aux consoles de salon propose des contrôles réajusté, de nouveaux contenus ainsi qu'un nouveau style de gamerplay.

Disponible à partir du 5 novembre 2020 sur l'eShop, Netmarble à mis à disposition des internautes une longues vidéo dévoilant les grandes lignes du jeu, à savoir son histoire, son gameplay, les mécaniques du jeu etc.. Vous pourrez la retrouver ci-dessous, accompagnée de son communiqué officiel.

Seven Knights - Time Wanderer – est un RPG en temps réel au tour par tour bénéficiant de graphismes magnifiques. Il se base sur Seven Knights Mobile, cependant il bénéficie de commandes et d'un système de combat entièrement repensés, et comprend également du contenu optimisé pour la console. Les joueurs vont pouvoir s’amuser à construire leur deck en utilisant les héros en fonction de leur propre stratégie.

Seven Knights - Time Wanderer – raconte l’histoire du 8e membre des Seven Knights, Vanessa, et de son équipement magique ultime, un sablier intelligent nommé Sandy. Engouffrée dans les remous de l’espace-temps, Vanessa part à l'aventure et tente tout son possible pour rentrer chez elle.

Seven Knights – Time Wanderer – sera disponible en précommande à partir du 29 octobre. Il sera lancé mondialement en pack digital sur l’eshop de Nintendo dans toutes les régions le 5 novembre. Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site officiel et Twitter.