Seven Doors - Le jeu d'énigmes nous ouvre ses portes sur Nintendo Switch

Les amateurs d'énigmes peuvent dégainer leur Nintendo Switch ! Indigo Studios - Interactive Stories et SOEDESCO proposent de découvrir dès à présent Seven Doors sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi que sur supports concurrents au petit prix de 4,99€.

Dans ce jeu de réflexion à la première personne, élucidez des énigmes, déchiffrez des langues secrètes et survivez à des pièges mortels dans sept atmosphères différentes empreintes de mystère et de secrets. Plongez dans des environnements uniques : qu'il s'agisse d'une atmosphère sombre d'inspiration baroque antique ou d'un jeu d'échecs géant, aucune pièce n'est identique à une autre. Mettez à l'épreuve vos talents pour résoudre des casse-tête et découvrez ce qui se cache derrière la septième et dernière porte, si vous parvenez à toutes les franchir.