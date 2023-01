Seven Doors - Le jeu d'énigmes de Indigo Studios annoncé sur Nintendo Switch pour Février 2023

Sorti initialement sur Steam en 2020, le jeu d'énigmes Seven Doors s'apprête à revenir en février 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, et supports concurrents. Développé par le studio danois Indigo Studios et édité par SOEDESCO, nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer de présentation, qui vous donnera l'envie de percer les mystères du jeu.

Bonjour, bienvenue à Seven Doors. Derrière cette porte, sept défis vous attendent. Nous les avons conçu spécialement pour tester vos compétences. Nous vous attendons derrière la dernière porte… Si vous y parvenez… Maintenant, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer. La porte est ouverte. Bonne chance.



Seven Doors est un jeu atmosphérique et mystérieux qui mettra vos compétences à l'épreuve. Résolvez des énigmes, déchiffrez des langues secrètes, surmontez des situations dangereuses et effrayantes et faites même partie d'un jeu d'échecs géant.



En tant que joueur, vous devrez traverser sept atmosphères différentes, toutes uniques, spéciales et surprenantes, qui réveilleront votre esprit. Ne vous attendez pas à une histoire de fiction, dans ce jeu, les protagonistes sont vous et les énigmes.