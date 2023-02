Session: Skate Sim débarque sur Nintendo Switch

S'il est vrai que les jeux de skateboard n'ont plus le même entrain que durant les années 2000, certains persistent et signent pour faire vivre de sport urbain iconique. Déjà sorti sur consoles concurrentes, Session: Skate Sim s'offre enfin une sortie sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. D'ores et déjà disponible en précommande, le titre de Crea-ture Studios sera officiellement disponible à partir du 9 mars 2023 . A noter que nous n'avons pas encore d'images de la version Switch à l'heure à laquelle nous écrivons ces lignes.

Session : Skate Sim invite les joueurs à plonger dans le mode de vie authentique du skateboard des années 1990, lorsque chaque tronçon de trottoir et chaque escalier était un endroit idéal pour votre cascade préférée. La physique ultra-réaliste du jeu donne vie aux sensations du skateboard, et le studio a même intégré un gameplay révolutionnaire, une première dans un jeu de skateboard : le "True Stance Stick", où chaque pied est géré indépendamment à l'aide des deux sticks. Avec une courbe d'apprentissage aussi exigeante que dans la vie réelle, les joueurs doivent s'entraîner à contrôler leur planche et à réaliser toutes les différentes cascades disponibles dans le jeu, des plus simples aux plus compliquées. L'outil de montage intégré permet à chaque joueur d'immortaliser ses plus grands exploits en vidéo.