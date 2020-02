Served! A Gourmet Race : il court, il court le fumet sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un "petit" jeu de course multijoueur bien fun et survolté, et que vous aimez les micro-machines... Served! A Gourmet Race pourrait bien vous séduire. Il s'agit en effet d'un jeu de course en vue aérienne qui se déroule dans l'univers de la cuisine. Ici pas de kart ni de (micro) machine mais une serveuse à roulettes, un cuistot japonais, un pizzaïolo et un serveur stylé qui nous embringuent dans une course folle à travers huit environnements savoureux et quatre histoires délirantes... Mitonné avec amour par le jeune studio français Chromatic Room, Served! A Gourmet Race sent très bon et on vous en reparle très vite. En attendant, retrouvez le trailer du jeu ci-dessous.

Served! A Gourmet Race est attendu le 27 février sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de lancement de 5,09€