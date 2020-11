Serious Sam Collection : dès la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Si vous possédez une Nintendo Switch et que vous êtes fan de la licence Serious Sam, réjouissez vous puisque grâce Devolver Digital et le développeur Croteam vous allez pouvoir jouer non pas à un mais à trois épisodes avec Serious Sam Collection prévu sur l'eShop de la console de Nintendo, le 17 novembre 2020. Au programme : Serious Sam HD: The First Encounter , Serious Sam HD: The Second Encounter et Serious Sam 3: BFE ainsi que les extensions «Légende de la Bête» et «Joyau du Nil».

Serious Sam Collection est annoncé au prix de 29,99€ pour un poids de 4,1 Go . Pour plus de détails, retrouvez la fiche eShop du jeu ci-dessous ainsi que le trailer et des images capturés sur l'eShop.