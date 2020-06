Serial Cleaners : le nettoyeur en série de retour sur Nintendo Switch

Sorti en 2017 sur Nintendo Switch (voir ici), Serial Cleaner nous mettait dans la peau d'un nettoyeur de scènes de crimes non découverts dans une ambiance rappelant les films de genre des années 90 . Plutôt original et bien réalisé, le jeu se prépare à recevoir une suite nommée simplement Serial Cleaners (avec un S.) Il s'agira toujours de nettoyer des scènes de crimes le mieux et le plus vite possible en se débarrassant des cadavres et des preuves avant l'arrivée de la police dans une ambiance proche des films de Tarantino avec, pour changer, non pas un mais quatre nettoyeurs ayant chacun ses spécificités...

Serial Cleaners est attendu sur plusieurs plateformes dont la Nintendo Switch, l'année prochaine . En attendant d'autres détails, une présentation et un premier trailer sont à retrouver ci-dessous.